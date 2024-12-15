В семи районах Омской области стартовало голосование на места депутатов Советов

В Омской области проходят выборы глав местных Советов. Это постоянно действующий совещательный орган местного самоуправления, который находится в подчинении у главы муниципального района. Его цель — обеспечить эффективное сотрудничество между главой муниципального района и главами поселений для решения вопросов местного значения в районе, городе и сельских поселениях.