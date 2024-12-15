Капитальный ремонт еще 17 домов завершают в Москве

«Одно из отремонтированных зданий находится по адресу: проспект Вернадского, д. 127. Это шестнадцатиэтажный панельный многоквартирный дом сложной формы с техническим этажом. Его построили в 1978 году по модифицированному проекту типовой серии. У фасадов сложная пластика и имеются декоративные элементы — карниз на уровне чердака и фриз на уровне первого этажа. Специалисты расчистили и промыли открытые поверхности, а места замокания обработали антигрибковыми составами. Затем фасад оштукатурили и окрасили в оттенки синего и белого цветов. Помимо этого, в здании отремонтировали входные группы, установили современные двери, уложили новую плитку на цоколе, привели в порядок отмостку, а также заменили отливы и отремонтировали откосы. На крыше сделали новую пескобетонную стяжку, уложили наплавляемое кровельное покрытие и обновили воронки внутреннего водостока», — говорится в сообщении.