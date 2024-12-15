Капитальный ремонт еще 17 домов завершают в Москве

«Одно из отремонтированных зданий находится по адресу: проспект Вернадского, д. 127. Это шестнадцатиэтажный панельный многоквартирный дом сложной формы с техническим этажом. Его построили в 1978 году по модифицированному проекту типовой серии. У фасадов сложная пластика и имеются декоративные элементы — карниз на уровне чердака и фриз на уровне первого этажа. Специалисты расчистили и промыли открытые поверхности, а места замокания обработали антигрибковыми составами. Затем фасад оштукатурили и окрасили в оттенки синего и белого цветов. Помимо этого, в здании отремонтировали входные группы, установили современные двери, уложили новую плитку на цоколе, привели в порядок отмостку, а также заменили отливы и отремонтировали откосы. На крыше сделали новую пескобетонную стяжку, уложили наплавляемое кровельное покрытие и обновили воронки внутреннего водостока», — говорится в сообщении.
Отмечается, что работы также проходят в доме, расположенном по адресу: Симферопольский бульвар, д. 4а. Здесь провели комплексные работы по капитальному ремонту фасада, которые разделили на несколько этапов. Сначала предварительно подготовили и очистили панели, отбили отошедшую плитку и зашпаклевали образовавшиеся пустоты. После этого весь фасад зачистили и промыли. На следующем этапе поверхности загрунтовали и покрыли слоем специального клея. На них уложили армирующую плитку, новый слой клея и грунтовки. В завершение металлические элементы в швах покрыли антикоррозийным составом, разместили слой утеплителя, заново загерметизировали межпанельные швы и нанесли последний защитно-декоративный слой штукатурки. Фасады окрасили в синий и белый цвета. После основного этапа фасадных работ в местах общего пользования установили современные пластиковые стеклопакеты, отремонтировали входные группы и заменили балконные экраны.
Также работы завершились в 14-этажном здании по адресу: Даниловская набережная, д. 6, корп. 2. Для восстановления фасадов использовали современную технологию нанесения полимерцементных смесей на армирующие сетки, которая также позволяет повысить энергоэффективность здания. Кроме того, обновили балконные плиты и экраны, откосы и отливы на окнах, а также установили на переходных балконах новые двери, привели в порядок цоколь и отмостку. В подъезде отремонтировали входную группу, на крыше козырька уложили новое покрытие, а в местах общего пользования поставили современные стеклопакеты. На крыше сделали пескобетонную стяжку, заменили рулонное покрытие и восстановили парапеты.