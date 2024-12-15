Смертность в Ростовской области вдвое превысила рождаемость

В Ростовской области за год смертность вдвое превысила рождаемость. Об этом говорится в данных Росстата.
Так, в этом году на свет появились 26780 малышей, и это на 243 меньше прошлого года. В 2023 году скончались 44830 дончан, а в этом году — 46499. То есть на 1669 человек больше.
По убыли населения Ростовская область занимает первое место среди Южного Федерального округа. И составляет 19719 человек. На втором месте оказался Краснодарский край с убылью 18280 человек, а третье место занимает Волгоградская область — 13644 человека.
А низкая убыль зафиксирована в Калмыкии. Там она составила 388 человек. А также Республика Адыгея с убылью 826 человек.