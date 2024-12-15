В Беларуси названы животные «агрессоры», которые вредят местной природе

Чужестранцы названы «агрессорами», ученые описывают как их вред, так и меры борьбы, а также предлагают изымать из их из природы.
В списке оказались несколько видов моллюсков. Это дрейссена и литоглиф. Первый переносит паразитов, снижает рыбопродуктивность и, нарастая на гидротехнических сооружениях, затрудняет их работу. Вторая переносит паразитических трематод, которые вызывают «черноточечную» болезнь у рыб и опасны для человека.
Среди других вредителей — американский полосатый рак, который переносит возбудителей рыбьей чумы, из-за чего гибнут аборигенные раки.
В перечень вошел и хеликофариум. Несмотря на крошечный размер от 2 до 8 миллиметров, он отбирает пищу у местных видов донных сообществ и провоцирует изменение дна — уплотнение грунта.
Опасными признаны также некоторые «приезжие» рыбы. Это ротан-головешка, бычок-песочник, американский сомик. К их «прегрешениям» относят хищничество, конкуренцию за пищу и за нерестовый субстрат с местными видами, высокую эффективность размножения. Американский сомик к тому же угрожает крупным хищникам своими шипами, расположенными в спинном и грудном плавниках.