В Беларуси названы животные «агрессоры», которые вредят местной природе

Опасными признаны также некоторые «приезжие» рыбы. Это ротан-головешка, бычок-песочник, американский сомик. К их «прегрешениям» относят хищничество, конкуренцию за пищу и за нерестовый субстрат с местными видами, высокую эффективность размножения. Американский сомик к тому же угрожает крупным хищникам своими шипами, расположенными в спинном и грудном плавниках.