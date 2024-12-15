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Житель Бобруйска поймал судака с рекордным весом

Рыба была поймана на глубине около трех метров с помощью спиннинга и приманки.

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Бобруйчанин Андрей Шевчик поймал на Припяти судака длиной 85 сантиметров и весом 7,7 килограмма.

«С рыбой пришлось здорово пободаться во время вываживания, но все же она сдалась. Это было нечто, долго не мог отдышаться после того, как судак оказался в лодке», — рассказал рыбак порталу Fishingby.

Рыба была поймана на глубине 2,7 метра с помощью спиннинга и приманки-воблера.

Судак — довольно распространенная рыба. Она встречается не только в странах Восточной Европы, но и далеко за Уралом, в том числе в Кыргызстане. В советское время судак был искусственно заселен в водоемы Дальнего Востока.

Мясо судака считается диетическим продуктом. Его прием в пищу снижает уровень холестерина. Также в нем много полезных элементов, таких как кальций, магний и фосфор.