Основатель работающей в Беларуси сети магазинов Mango погиб в горах Испании

В Испании в горах Каталонии погиб основатель работающей в Беларуси сети магазинов одежды Mango Исак Андик, сообщает РИА Новости.
Уже известно, что Исак Андик трагически погиб во время отдыха с семьей в Барселоне. Испанскому миллиардеру был 71 год.
Местные СМИ со ссылкой на пресс-службу полиции, а также руководство компании Mango, проинформировали, что Андик скончался после трагического падения в ущелье вблизи пещер Сальнитре, которые относятся к горному массиву Монтсеррат.
Несчастный случай произошел днем в субботу, 14 декабря. На территории муниципалитета Кольбато бизнесмен был на отдыхе с семьей.
В Каталонии Андик являлся богатейшим человеком. Его состояние оценивается примерно в 4,5 миллиарда евро.
Глава правительства автономного сообщества Каталония Сальвадор Илья выразил соболезнования семье Исака Андика, подчеркнув, что основатель Mango оставил неизгладимый след в сфере мировой моды.
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