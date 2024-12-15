Минсоц напомнил, кому в Челябинской области положен сертификат на 104 тыс. рублей

Использовать сертификат можно на медицинскую реабилитацию, отдых и оздоровление, адаптивный спорт, социально-педагогические и психологические услуги, а также на оплату технических средств реабилитации и комплектующих частей системы кохлеарной имплантации, а также услуги по ремонту таких систем.