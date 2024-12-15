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Минсоц напомнил, кому в Челябинской области положен сертификат на 104 тыс. рублей

В текущем году 1 485 родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, получили сертификаты на реабилитацию или компенсацию, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, максимальная сумма составляет 104 тыс. рублей.

Использовать сертификат можно на медицинскую реабилитацию, отдых и оздоровление, адаптивный спорт, социально-педагогические и психологические услуги, а также на оплату технических средств реабилитации и комплектующих частей системы кохлеарной имплантации, а также услуги по ремонту таких систем.

«В 2024 году компенсация перечислена 455 семьям на общую сумму 47 млн 378 тыс. рублей. Сертификаты получили 1 030 родителей детей-инвалидов на общую сумму 107 млн 64 тыс. рублей», — прокомментировала заместитель министра социальных отношений Челябинской области Татьяна Зисман.

По ее словам, родители чаще всего направляют денежные средства на оплату педагогических услуг и адаптивный спорт.

Добавим, обращаться с заявлением на получение сертификата или компенсации необходимо в управление социальной защиты по месту жительства. Воспользоваться данной мерой социальной поддержки можно один раз в год.