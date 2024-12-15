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В Ростове в заброшенном доме во время пожара обнаружили тело человека

Ночью в центре Ростова загорелось заброшенное строение.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на воскресенье, 15 декабря, в заброшенном доме на Горького, 24 произошел пожар. Об этом сообщили в МЧС России по Ростовской области.

Сообщение о возгорании поступило в 1:47. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные расчеты и приступили к тушению. В итоге пожар удалось ликвидировать на площади 50 квадратных метров.

На месте пожара было обнаружено бездыханное тело человека. Сейчас проводятся следственные мероприятия.

Напомним, в субботу, 14 декабря, в Ростове пожарные потушили локомотив грузового поезда. Как сообщили в МЧС, пожар произошел на станции Ростов-Товарный. Спасатели произвели пенную атаку и ликвидировали пламя на 15 квадратных метрах.