В Перми начали строить ледовый городок

Главный ледовый городок в этом году, напомним, оформят в стиле «большого пермского чаепития». В центре новогоднего стола будут возвышаться три чайных сервиза, один из них почти в четырехметровую высоту. Также на ледяной столешнице расставят блюда изо льда, а в них поместят эскизы тортов, изготовленных пермскими кулинарами. Внутри льда в вечернее время будут светиться разноцветные гирлянды из светодиодов.