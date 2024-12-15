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В Перми начали строить ледовый городок

Открытие запланировано на 27 декабря.

Источник: Комсомольская правда

На пермскую эспланаду привезли лед для главного городка и горок. Читательница «КП»-Пермь" поделилась фото и видео и сказала, что строительство уже идет полным ходом.

Главный ледовый городок в этом году, напомним, оформят в стиле «большого пермского чаепития». В центре новогоднего стола будут возвышаться три чайных сервиза, один из них почти в четырехметровую высоту. Также на ледяной столешнице расставят блюда изо льда, а в них поместят эскизы тортов, изготовленных пермскими кулинарами. Внутри льда в вечернее время будут светиться разноцветные гирлянды из светодиодов.

Конечно, не забудут и про горки. Их построят 10. Четыре самых больших будут иметь высоту ската в 3 метра, а для малышей устроят горки-покатушки.

Открытие ледового городка запланировано на 27 декабря.

Кстати.

В новогоднюю ночь покататься на горках в ледовом городке не удастся — их закроют по соображениям безопасности. Зато всю ночь будет играть музыка, а на видеоэкранах покажут новогодние поздравления.