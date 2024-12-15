Новый факультатив по изучению интернета появится в 8 — 9 классах школ Беларуси

Белорусским школьника 8 — 9 классов предложат факультатив по изучению интернета. Соответствующее постановление Министерства образований (№ 183 от 9 декабря 2024-го) опубликовал Национальный правовой интернет-портал.
Так, Минобразования утвердило учебную программу факультатива «Я и моя страна в глобальной компьютерной сети Интернет», для 8 — 9 классов. Сообщается, что факультатив будет преследовать цель формировать у школьников гражданственность и патриотизм, желание стать достойным членом общества, и стремление популяризировать страну и свою малую родину в интернете при наполнении национально-ориентированным контентом виртуальных страниц.
При освоении программы будут решаться задачи воспитания у подростков чувства гордости за свое государство, его достижения в различных сферах. Также у школьников будут формировать ощущение особой нравственной связи со своим народом, расширять знания учащихся о родине, в том числе малой, их истории, географии, культуре, общественном строе, традициях, выдающихся личностях, природных богатствах и др.
У учеников сформируют умения касаемо наполнения виртуальных страниц. Они будут обучаться поиску, верификации, интерпретации данных, работе с текстами, в том числе написанию оригинальных текстов патриотической тематики, подбору иллюстраций, созданию сценариев радиопередач и видеороликов, размещению и продвижению их в сети. Кроме того, у школьников будут развивать творческие способности, формировать навыки, связанные с созданием целостного творческого продукта и развитием навыков коллективной работы, необходимых при создании проекта.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.