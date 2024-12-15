Новый факультатив по изучению интернета появится в 8 — 9 классах школ Беларуси

У учеников сформируют умения касаемо наполнения виртуальных страниц. Они будут обучаться поиску, верификации, интерпретации данных, работе с текстами, в том числе написанию оригинальных текстов патриотической тематики, подбору иллюстраций, созданию сценариев радиопередач и видеороликов, размещению и продвижению их в сети. Кроме того, у школьников будут развивать творческие способности, формировать навыки, связанные с созданием целостного творческого продукта и развитием навыков коллективной работы, необходимых при создании проекта.