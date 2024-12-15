Главную рождественскую ярмарку Петербурга открыли на трех площадях

Гости ярмарки на Манежной площади смогут покататься бесплатно на катке, а на Московской погрузиться в мир пушкинских сказок: здесь установили арт-объекты по мотивам произведений великого русского писателя. На Дворцовой площади можно покататься с рождественской горки. Правда, возможно, для этого придется отстоять очередь: много желающих прокатиться с ветерком на ватрушках.