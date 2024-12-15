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Главную рождественскую ярмарку Петербурга открыли на трех площадях

В субботу, 14 декабря, в Северной столице открыли главную рождественскую ярмарку.

Источник: Freepik

Она разместилась сразу на трех площадках — Дворцовой, Манежной и Московской площадях.

Всего на ярмарке будет работать 134 торговых домика, сообщили в пресс-службе городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Здесь можно приобрести украшения, новогодние игрушки, изделия народных промыслов и угощения к праздничному столу.

«Также будут представлены блюда кухонь разных областей и республик нашей страны», — сообщили в ведомстве.

Гости ярмарки на Манежной площади смогут покататься бесплатно на катке, а на Московской погрузиться в мир пушкинских сказок: здесь установили арт-объекты по мотивам произведений великого русского писателя. На Дворцовой площади можно покататься с рождественской горки. Правда, возможно, для этого придется отстоять очередь: много желающих прокатиться с ветерком на ватрушках.

Добавим, что рождественская ярмарка будет открыта вплоть до 9 января 2025 года.