Первые елочные базары открылись в Минске

В 2023-м Минский лесхоз к Новому году заготовил свыше 5 тысяч срубленных елей и продал еще 600 лесных красавиц в кадках. В этом году ежедневно планируют подвозить на площадку елочного базара 400 — 500 елок и сосенок. Вестись торговля будет до 31 декабря, ежедневно с 10.00 до 20.00 часов без выходных и перерыва на обед.