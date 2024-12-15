Первые елочные базары открылись в Минске

В Минске начали работать первые елочные базары, сообщает БелТА.
С субботы, 14 декабря, по адресу улица Багратиона, 70, открылась первая торговая площадка с новогодними елями от лесхозов. Продаются ели в кадках, сосны и ели различной высоты, также в ассортименте — новогодние букеты из веток и икебаны.
В 2023-м Минский лесхоз к Новому году заготовил свыше 5 тысяч срубленных елей и продал еще 600 лесных красавиц в кадках. В этом году ежедневно планируют подвозить на площадку елочного базара 400 — 500 елок и сосенок. Вестись торговля будет до 31 декабря, ежедневно с 10.00 до 20.00 часов без выходных и перерыва на обед.
Ранее Минлесхоз назвал цены на белорусские новогодние ели: «Не пихта и не голубая ель».
Кроме того, Минлесхоз сказал, где самые дешевые живые ели в Беларуси: «Цена выходит символической».