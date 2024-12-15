Пасмурная погода и небольшой дождь ожидаются в Ростове в воскресенье

Уже в начале следующей недели ожидается потепление. Ко вторнику, 17 декабря, воздух прогреется до +4 градусов. Также в этот день ожидается небольшой дождь. А в среду, 18 декабря, в Ростове будет солнечная погода. К пятнице воздух прогреется до +6 градусов.