Пасмурная погода и небольшой дождь ожидаются в Ростове в воскресенье

В Ростове в воскресенье, 15 декабря, ожидается пасмурная погода и осадки. Об этом дончан предупредили синоптики.
Утром столбик термометра покажет от −5 до −1 градуса. Днем немного потеплеет. И за окном уже будет от −1 до +1 градуса. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7 метров в секунду.
В первой половине дня и вечером ожидаются осадки в виде небольшого дождя и мокрого снега. А на дорогах возможна гололедица.
Уже в начале следующей недели ожидается потепление. Ко вторнику, 17 декабря, воздух прогреется до +4 градусов. Также в этот день ожидается небольшой дождь. А в среду, 18 декабря, в Ростове будет солнечная погода. К пятнице воздух прогреется до +6 градусов.