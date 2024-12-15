В Омске открылся самый большой городской каток

В Омске открылся самый большой каток. В субботу вечером гостей на открытии площадки на стадионе «Красная звезда» ожидала праздничная программа. Состоялись выступления фигуристов, было показано огненное шоу, прошли мастер-классы по хоккею и кёрлингу.
Организаторы предусмотрели и розыгрыш призов для посетителей церемонии открытия.
Министр спорта Омской области Алексей Ленберг отметил, что вызывает огромную радость спортивная активность омичей.
Напомним, что на будущей неделе в Омске пройдёт Ростелеком — чемпионат России по фигурному катанию.