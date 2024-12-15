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В Омске открылся самый большой городской каток

Накануне двери для омичей распахнула ледовая площадка на стадионе «Красная Звезда».

Источник: Getty Images via Unsplah+

В Омске открылся самый большой каток. В субботу вечером гостей на открытии площадки на стадионе «Красная звезда» ожидала праздничная программа. Состоялись выступления фигуристов, было показано огненное шоу, прошли мастер-классы по хоккею и кёрлингу.

Организаторы предусмотрели и розыгрыш призов для посетителей церемонии открытия.

Министр спорта Омской области Алексей Ленберг отметил, что вызывает огромную радость спортивная активность омичей.

Напомним, что на будущей неделе в Омске пройдёт Ростелеком — чемпионат России по фигурному катанию.

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