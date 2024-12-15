В Омске открылся самый большой городской каток

В Омске открылся самый большой каток. В субботу вечером гостей на открытии площадки на стадионе «Красная звезда» ожидала праздничная программа. Состоялись выступления фигуристов, было показано огненное шоу, прошли мастер-классы по хоккею и кёрлингу.