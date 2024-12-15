В Москву из Уфы отправился первый рейс скорого пассажирского поезда

В столице Башкирии в первый рейс отправился скорый поезд № 49/50 «Уфа — Москва». Ранее жители республики могли добраться до Москвы лишь транзитными рейсами.
Как рассказал глава региона Радий Хабиров, новый поезд будет курсировать через день. Состав в пути будет чуть больше суток. Маршрут пройдёт через Бугульму, Нурлат, Димитровград, Ульяновск, Инзу, Рузаевку и Рязань.
Отмечается, что вагоны скорого поезда оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия: от кондиционера до специальных мест для маломобильных граждан.
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