Аудиосказка для детей «Колобок»: суть, главные герои

Ушел как-то Колобок от бабушки и от дедушки. Катился, катился и докатился до нашего медиа. Самое время дать небольшое интервью! История Колобка вовсе не так проста, как кажется. Разбираемся, в чем суть.
Аудиосказка «Колобок» слушать онлайн.
Небольшое лирическое отступление: зачем портить глаза, когда есть аудиоверсия? В таком формате и ребенку на ночь не грех включить. К слову, понятие «аудиосказка» будет встречаться в нашем тексте достаточно часто.
Герои сказки про Колобка.
На первый взгляд, перед нами — типичная история для малышей: действующих лиц мало, диалоги однотипные, да и сюжетные повороты весьма предсказуемые… Народная сказка как она есть, иными словами. Однако за кажущейся простотой таится масса всяких деталей. Более того, «Колобок» напрашивается на сравнение с «Мертвыми душами» Гоголя. Заинтриговали? Читайте описание персонажей сказки, чтобы узнать подробности.
Бабушка и дедушка.
Бедные крестьяне, которые совершили акт творения. Слепили Колобка то есть. Для этого им пришлось «по коробу скрести и по сусеку мести».
Назревает логичный вопрос: зачем было так надрываться, если дома хоть шаром покати? Чтобы запустить сюжет народной сказки, вестимо. Но не все так однозначно. Ведь действия бабушки и дедушки напрямую отсылают к древнерусским традициям. Колобок — не просто угощение. Это сакральный символ. Оберег, защищающий от темных сил. Не зря же в фольклоре так часто фигурирует выражение «встречать хлебом-солью»! Наши предки верили: только добрый человек может отведать булочку домашнего приготовления. Притронуться к соли — и тем паче. Если не выходит ни то ни другое — значит, нечисть пожаловала. Вспомните «Вия» от уже упомянутого Николая Васильевича. К слову, произведение это тоже можно послушать прямо сейчас. На случай если забыли подробности. Только предупреждаем: сюжет подлиннее «Колобка» будет! Жуткая аудиосказка для взрослых, если хотите.
Кроме того, любое хлебное изделие на Руси считалось источником отменного здоровья и достатка. Ради такого и впрямь можно по сусекам помести.
freepik/freepik.com.
Но заметьте: бабушка испекла не какой-то там абстрактный пирог, а именно колобок. А значит, мы имеем дело с Днем сорока святых. Речь идет о религиозном празднике с печальным подтекстом. Сорок колобков символизировали души христианских мучеников. Раньше памятная дата часто совпадала с чествованием весны у древних славян. Угощений в этот день было полно. Люди лепили булочки в виде жаворонков либо уже знакомые нам кругляши. Праздник проходил, да и сейчас проходит 22 марта. Неудивительно, что у пожилых супругов закончилась мука. Запасы-то зимние иссякли.
Колобок.
Колобок таит в себе кучу загадок. Он буквально «поскребыш», то есть «поздний желанный ребенок», по древнерусским поверьям. В каком-то смысле бабушка с дедушкой и впрямь приходятся родней говорящему кругляшу. Как бы странно это ни звучало. И отсюда вытекает второй тезис: мистические свойства Колобка. Он живой, подвижный и имеет собственную песенку. Герой складывает слова в куплеты и тем самым защищается от недоброжелателей. А еще — грешит чрезмерной самоуверенностью.
«Я по коробу скребен, По сусеку метен, На сметане мешен, Да в масле пряжен, На окошке стужен; Я от дедушки ушел, Я от бабушки ушел».
Исследователь Владимир Осипов проводит весьма занятную параллель между Колобком и библейским сюжетом: «И оставит человек отца своего и мать свою»… Колобок не человек, а кусок теста, но суть от этого не меняется. Герой сказки хочет самостоятельности, но забывает, что с большой свободой приходит большая ответственность.
Здесь-то и напрашивается сравнение с «Мертвыми душами». Наш герой — своего рода Чичиков от мира сказок. Такой же аферист, только в более упрощенном варианте. Видит цель и не видит препятствий. Однако Чичиков, в отличие от Колобка, никогда не терял бдительности.
Заяц, Волк, Медведь и Лиса: сказочные психотипы.
Продолжаем разговор о «Мертвых душах». Перед взором внимательного читателя возникают портреты разных помещиков — от условно безобидных до самых аморальных. Чем дальше по сюжету, тем выше уровень опасности для главного героя. Сделка Чичикова вот-вот рискует сорваться. С «Колобком» — похожая история. Разве что конец более прозаичный.
В общем, легендарный кругляш катится куда глаза глядят и песенку при этом поет. То есть плетет защитное заклинание. Но, в отличие от своего гоголевского собрата, действует излишне прямолинейно. Не меняет тактику. А ведь умение подстраиваться — главный секрет выживания в огромном и недружелюбном мире.
upklyak/freepik.com.
Фокус Колобка сработал только с самыми бесхитростными недругами: с Зайцем, Волком и Медведем. Последние двое весьма свирепы, но не смогли устоять перед наглостью волшебной круглой булочки. Однако Лиса оказалась куда прозорливее. Она взяла нашего героя лестью и тем самым усыпила его бдительность. Прям как в баснях Крылова или Эзопа. Итог закономерен: Колобок прыгнул рыжей плутовке на язык и тут же был съеден.
Суть русской сказки для детей.
Когда-то сказочные сюжеты носили более практический характер. Они должны были предостерегать от опасности: «Не доверяй незнакомцам! Не дай себя обмануть! Смотри в оба! И только тогда выживешь». Вот и «Колобок» о том же. А еще сказка призывает к нестандартному мышлению. Кругляш мыслит стереотипами и, как следствие, постепенно катится в бездну. Немудрено: по-другому он не умеет. Да и как научиться, если только-только появился на свет из печи? Жизненный опыт не заменить магическими способностями. По крайней мере так утверждает уже знакомый нам Владимир Осипов.
На десерт — самая любопытная трактовка. Что, если история о Колобке — всего лишь интерпретация лунного цикла? На манер древних славян, разумеется. Тогда Колобок — олицетворение спутника Земли, от которого раз за разом «откусывают» кусочек. И так до тех пор, пока не наступит новолуние. А оно, по мнению предков, наступало после так называемого Чертога Лисы. То есть формально звездная рыжая хитрюга «доела» остатки Колобка, чтобы запустить лунный цикл снова.
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