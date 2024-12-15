Новая группа Тома Хэмилтона из Aerosmith анонсировала дебютный сингл

Басист Aerosmith Том Хэмилтон объявил, что первый трек его новой группы Close Enemies выйдет в январе 2025-го. В начале года коллектив также отправится в тур, который охватит восемь городов США.
Close Enemies уже отыграли дебютный концерт 11 октября в Нэшвилле. О своих впечатлениях от работы с новым бэндом Хэмилтон рассказал в интервью для издания Ultimate Classic Rock.
Это все равно что вернуться к началу. Знаете, у нас нет предыдущих альбомов. Мы будем разъезжать в фургонах, возможно, и летать обычными рейсами, как во времена основания Aerosmith, и я с нетерпением жду этого. В этом есть определенный дух товарищества.
Том Хэмилтон басист Aerosmith и Close Enemies.
Напомним, что ранее Aerosmithобъявили о полном прекращении концертной деятельности.