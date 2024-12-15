Новая группа Тома Хэмилтона из Aerosmith анонсировала дебютный сингл

Это все равно что вернуться к началу. Знаете, у нас нет предыдущих альбомов. Мы будем разъезжать в фургонах, возможно, и летать обычными рейсами, как во времена основания Aerosmith, и я с нетерпением жду этого. В этом есть определенный дух товарищества.