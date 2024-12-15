Порывы до 26 метров в секунду. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен на 16 декабря

16 декабря в Беларуси будет облачно, днем с прояснениями. Временами ожидаются осадки — снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью и утром местами слабые метель и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный на большей части территории порывистый, днем по западной половине сильный порывистый, в отдельных районах очень сильный порывистый.