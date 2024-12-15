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Порывы до 26 метров в секунду. Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен на 16 декабря

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В понедельник, 16 декабря, на большей части территории Беларуси ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15−20 м/с, днем по западной половине 21−24 м/с, в отдельных районах 25−26 м/с.

Сейчас в Олбани: -10° 0 м/с 85% 775 мм рт. ст. -5°
Источник: AP 2024

Усиление западного, северо-западного ветра порывами 15−20 м/с сохранится на большей части территории и во вторник, 17 декабря. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

16 декабря в Беларуси будет облачно, днем с прояснениями. Временами ожидаются осадки — снег, мокрый снег, переходящий в дождь. Ночью и утром местами слабые метель и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный на большей части территории порывистый, днем по западной половине сильный порывистый, в отдельных районах очень сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем от плюс 2 по востоку до плюс 10 градусов по юго-западу.