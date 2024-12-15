Сильный снег, ветер и гололед: спасатели обратились к алматинцам

Как сообщили в пресс-службе ДЧС, ссылаясь на штормовое предупреждение от РГП «Казгидромет», в ночь на 16 декабря в Алматы ожидаются сильный снег, туман и гололедица. 15 декабря в городе прогнозируют сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.
Спасатели призывают жителей города не оставлять машины под деревьями. Согласно информации от ДЧС, при шквалистом усилении ветра рекомендуется:
- ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в помещении);
- если находитесь дома, то плотно закройте окна и двери. Со двора, открытых балконов и лоджий уберите хозяйственные вещи, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- находясь на улице, старайтесь укрыться в ближайшем подъезде или магазине.
Нельзя прятаться под рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях, а также около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Кроме того, смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.