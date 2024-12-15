В Ростове неизвестные запустили фейерверк после запрета врио губернатора

Напомним, в начале декабря врио губернатора Юрий Слюсарь продлил запрет на использование фейерверков и пиротехники в Ростовской области. Запрет будет действовать до 1 декабря 2025 года. Решение было принято в целях безопасности. А вот бенгальские огни, фонтаны холодного огня и хлопушки в этот период разрешены.