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В Ростове неизвестные запустили фейерверк после запрета врио губернатора

В Пролетарском районе в Ростове неизвестные запустили фейерверк.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на воскресенье, 15 декабря, неизвестные запустили фейерверк в Пролетарском районе и этим напугали местных жителей. Громкие звуки разбудили жильцов домов на улице Горсоветской. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Со слов местных, кроме фейерверка люди слышали веселые крики с поздравлениями.

Напомним, в начале декабря врио губернатора Юрий Слюсарь продлил запрет на использование фейерверков и пиротехники в Ростовской области. Запрет будет действовать до 1 декабря 2025 года. Решение было принято в целях безопасности. А вот бенгальские огни, фонтаны холодного огня и хлопушки в этот период разрешены.