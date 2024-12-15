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Более 1 тыс. работников ЖХК убирают снег во дворах Минска

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во дворах столицы 15 декабря на уборке придомовых территорий от снега и обработке их противогололедными средствами задействованы 1112 работников ЖКХ.

Об этом сообщили БЕЛТА в ГО «Минское городское жилищное хозяйство».

Работает 50 единиц техники. В том числе задействована малогабаритная техника. Для обработки придомовых территорий израсходовано 18,2 т песчано-соляной смеси.

ЖКХ