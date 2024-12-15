Сервисные окна для пассажиров открылись на станции БКЛ «Нижегородская»

Отмечается, что в сервисных окнах можно узнать, как воспользоваться социальным такси или сервисом «По пути», специалисты расскажут о способах оплаты парковок и выдаче парковочных разрешений. Обратиться можно каждый день с 8:00 до 20:00, окна находятся у выходов 1−4 станции БКЛ «Нижегородская».