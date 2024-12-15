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Сервисные окна для пассажиров открылись на станции БКЛ «Нижегородская»

Новые сервисные окна открылись на станции «Нижегородская» Большой кольцевой линии метрополитена. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожной инфраструктуры.

Источник: Агентство «Москва»

«На станции “Нижегородская” БКЛ открылись сервисные окна, где можно проконсультироваться по вопросам работы “Московского паркинга” и наземного транспорта. На БКЛ сейчас работает шесть сервисных центров, где принимают обращения граждан. Делаем московский транспорт удобнее и доступнее по поручению Сергея Собянина», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Отмечается, что в сервисных окнах можно узнать, как воспользоваться социальным такси или сервисом «По пути», специалисты расскажут о способах оплаты парковок и выдаче парковочных разрешений. Обратиться можно каждый день с 8:00 до 20:00, окна находятся у выходов 1−4 станции БКЛ «Нижегородская».

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