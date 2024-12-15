Сервисные окна для пассажиров открылись на станции БКЛ «Нижегородская»

«На станции “Нижегородская” БКЛ открылись сервисные окна, где можно проконсультироваться по вопросам работы “Московского паркинга” и наземного транспорта. На БКЛ сейчас работает шесть сервисных центров, где принимают обращения граждан. Делаем московский транспорт удобнее и доступнее по поручению Сергея Собянина», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Отмечается, что в сервисных окнах можно узнать, как воспользоваться социальным такси или сервисом «По пути», специалисты расскажут о способах оплаты парковок и выдаче парковочных разрешений. Обратиться можно каждый день с 8:00 до 20:00, окна находятся у выходов 1−4 станции БКЛ «Нижегородская».