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В Ростове машина скорой помощи попала в аварию

В результате ДТП со скорой помощью пострадал один человек.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове ночью в субботу, 14 декабря, произошло ДТП с автомобилем скорой помощи. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.

Авария произошла в 00:22 на улице Немировича-Данченко. 40-летний водитель скорой помощи ехал с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. На регулируемом перекрестке в районе дома № 43 водитель столкнулся с легковушкой под управлением 39-летнего мужчины.

В результате аварии пострадала 36-летняя пассажирка скорой помощи. С травмами она была доставлена в больницу.

— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.