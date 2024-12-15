В Ростове машина скорой помощи попала в аварию

В Ростове ночью в субботу, 14 декабря, произошло ДТП с автомобилем скорой помощи. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
Авария произошла в 00:22 на улице Немировича-Данченко. 40-летний водитель скорой помощи ехал с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. На регулируемом перекрестке в районе дома № 43 водитель столкнулся с легковушкой под управлением 39-летнего мужчины.
В результате аварии пострадала 36-летняя пассажирка скорой помощи. С травмами она была доставлена в больницу.
— Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.