В Ростове машина скорой помощи попала в аварию

Авария произошла в 00:22 на улице Немировича-Данченко. 40-летний водитель скорой помощи ехал с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. На регулируемом перекрестке в районе дома № 43 водитель столкнулся с легковушкой под управлением 39-летнего мужчины.