Дом культуры в Эхирит-Булагатском районе открылся после капитального ремонта

В здании заменена кровля и окна, выровнен пол и несущие стены, покрашен фасад. Также на территории построена котельная и проведены электротехнические работы. В помещениях проведена внутренняя отделка, полностью обновлен зрительный зал. На ремонт объекта было выделено 43 миллиона рублей из областного и местного бюджетов.