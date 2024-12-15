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Дом культуры в Эхирит-Булагатском районе открылся после капитального ремонта

На ремонт Дома культуры было выделено 43 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В поселке Ново-Николаевск Эхирит-Булагатского района после капитального ремонта открылся Дом культуры. Его отремонтировали впервые за 34 года эксплуатации. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

— В Доме культуры созданы комфортные условия для занятий в различных кружках. В том числе — танцевальных и театральных. На втором этаже расположится библиотека и уютный читальный зал. Обновления позволят увеличить число мероприятий: концертных программ, конкурсов, праздников, — говорится в сообщении.

В здании заменена кровля и окна, выровнен пол и несущие стены, покрашен фасад. Также на территории построена котельная и проведены электротехнические работы. В помещениях проведена внутренняя отделка, полностью обновлен зрительный зал. На ремонт объекта было выделено 43 миллиона рублей из областного и местного бюджетов.