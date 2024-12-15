В Калининграде перед Новым годом спрос на нянь вырос на 41% — аналитики

Эксперты сравнили показатели с данными за ноябрь 2023-го. В среднем показатель по России увеличился на 11%. Предложение за тот же период выросло на 16%. Средняя стоимость работы няни в РФ — 400 ₽/час. Дороже всего няни обойдутся в Москве: 600 ₽/час. В Сочи и Санкт-Петербурге средняя цена за час начинается от 500 рублей. Дешевле всего час под присмотром няни будет стоить в Саратове, Ставрополе, Ульяновске, Астрахани и Кирове, стоимость начинается от 250 рублей. По Калининграду данные не приводятся.