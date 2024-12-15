«Жалею, что не сделали этого раньше». Министр информации Марков сообщил о грантах для белорусских блогеров

Глава Мининформации напомнил, что в 2024-м в Беларуси был проведен первый форум блогеров, куда были приглашены около 100 действующих блогеров со всей страны. На форуме в столице с блогерами несколько дней проводились занятия. При этом Марков выразил сожаление, что работа с белорусскими блогерами не началась ранее.