«Жалею, что не сделали этого раньше». Министр информации Марков сообщил о грантах для белорусских блогеров

Министр информации Марат Марков сказал о грантах для блогеров в Беларуси, передает БелТА.
Глава Мининформации напомнил, что в 2024-м в Беларуси был проведен первый форум блогеров, куда были приглашены около 100 действующих блогеров со всей страны. На форуме в столице с блогерами несколько дней проводились занятия. При этом Марков выразил сожаление, что работа с белорусскими блогерами не началась ранее.
— Жалею об одном, что мы не сделали этого раньше. Если вспомнить, что Telegram был придуман в 2013 году, мы достаточно медленно раскачиваемся, нужно признать ошибку, — отметил он.
Марков также обратил внимание на последовавшую цепную реакцию, о взаимодействии редакций с блогерами, участии инфлюенсеров в республиканской акции «Марафон единства». Еще министр сказал, что для эффективного сотрудничества с блогерами стоит использовать грантовую модель.
— На энтузиазме можно поработать, но, чтобы работать системно, рационально, качественно — это должен быть госзаказ с деньгами, — прокомментировал он.
И добавил, что, когда подобный механизм будет отлажен напрямую, Мининформации поспособствует тому, чтобы это работало на пользу стране и без лишней бюрократии.
А Белстат заявил, что овощи в Беларуси подорожали, а фрукты подешевели.