Джон Купер заявил, что без группы Stryper не было бы Skillet

Вокалист и басист христианской рок-группы Skillet Джон Купер выразил уверенность, что без бэнда Stryper не было бы его коллектива. Артист отметил, что очень любит музыку этих глэм-металистов.
Фронтмен Skillet также отметил творчество таких групп, как Petra, Barren Cross, Whitecross и Deliverance. О своих музыкальных предпочтениях он рассказал в интервью для The Hudson Show на RadioU, когда ведущие спросили его о любимых христианских группах.
«Я просто был фанатом христианского металла. А когда ты фанат христианской музыки, ты просто ныряешь в нее с головой и начинаешь любить все подряд», — цитирует его слова издание Blabbermouth.
Ранее Skillet представили альбом Revolution (2024). Он вошел в подборку главных релизов ноября от Звук Медиа.