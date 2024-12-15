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Джон Купер заявил, что без группы Stryper не было бы Skillet

Вокалист и басист христианской рок-группы Skillet Джон Купер выразил уверенность, что без бэнда Stryper не было бы его коллектива. Артист отметил, что очень любит музыку этих глэм-металистов.

Источник: Звук

Вокалист и басист христианской рок-группы Skillet Джон Купер выразил уверенность, что без бэнда Stryper не было бы его коллектива. Артист отметил, что очень любит музыку этих глэм-металистов.

Фронтмен Skillet также отметил творчество таких групп, как Petra, Barren Cross, Whitecross и Deliverance. О своих музыкальных предпочтениях он рассказал в интервью для The Hudson Show на RadioU, когда ведущие спросили его о любимых христианских группах.

«Я просто был фанатом христианского металла. А когда ты фанат христианской музыки, ты просто ныряешь в нее с головой и начинаешь любить все подряд», — цитирует его слова издание Blabbermouth.

Ранее Skillet представили альбом Revolution (2024). Он вошел в подборку главных релизов ноября от Звук Медиа.