«Ростов-Арена» вошла в десятку самых посещаемых стадионов

«Ростов-Арена» оказалась в топ-10 самых посещаемых стадионов. И заняла шестое место. Такие подсчеты сделал один из спортивных интернет-порталов.
Оказалось, что в этом сезоне матчи в Ростове посещали примерно 11 184 человека. И это на 116 болельщиков больше прошлогоднего сезона.
А лидером по посещаемости оказался «Зенит». В этом году их матчи посетили 31 191 любитель футбола. За ним идет «Краснодар» с посещаемостью 26 778 человек. А на третьем месте расположился «Спарктак», который посещали 16 813 людей.
Кстати, в этом сезоне средняя посещаемость всех матчей РПЛ составила 11 300 человек.