«КазАвтоЖол» ввел ограничение движения в нескольких регионах Казахстана

«15 декабря 2024 года с 17:00 часов в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке автодороги республиканского значения “Подъезд к турбазе Алма-Тау”, км 0−15 (участок п. Туздыбастау — п. Бескайнар). Планируемое открытие движения — 17 декабря 2024 года в 07:00 часов», — сообщила компания.