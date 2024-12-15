«КазАвтоЖол» ввел ограничение движения в нескольких регионах Казахстана

АСТАНА, 15 дек — Sputnik. «КазАвтоЖол» предупреждает об ограничении движения на трассах Казахстана. Причина — неблагоприятные погодные условия.
Например, в Туркестанской области ожидается резкое ухудшение погодных условий: возможны снегопады и образование гололедицы. Утром сообщили об ограничениях:
«В связи с этим настоятельно рекомендуем подготовить автомобили к зимнему сезону и строго соблюдать правила дорожной безопасности перед выездом. В 12:00 на участке автодороги республиканского значения “Алматы-Ташкент-Термез” км 593−620 (от границы Жамбылской области до села Турара Рыскулова) для грузового транспорта».
Днем выпустили новое объявление по Туркестанской области.
«В 14:00 в Туркестанской области в связи ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового автотранспорта на участке автодороги “Алматы-Ташкент-Термез” км 620−663 (с. Т. Рыскулова — с. Карабулак)», — сообщили в «КазАвтоЖол».
Такое же объявление сделали и касательно Жамбылской области. тут тоже возможны снегопады и образование гололедицы.
«В 17:00 на участке автодороги республиканского значения “Алматы-Ташкент-Термез” км 534−593 (от поселка Айша-Биби до границы Туркестанской области) для грузового транспорта», — предупредила КазАвтоЖол.
Днем ограничения дошли до Алматинской области. Тут ограничения ввели сразу на два дня.
«15 декабря 2024 года с 17:00 часов в Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий вводится ограничение движения для грузового и общественного транспорта на участке автодороги республиканского значения “Подъезд к турбазе Алма-Тау”, км 0−15 (участок п. Туздыбастау — п. Бескайнар). Планируемое открытие движения — 17 декабря 2024 года в 07:00 часов», — сообщила компания.
Утром «КазАвтоЖол» сообщал об открытии движения в в Акмолинской области на трассе «Екатеринбург — Алматы».