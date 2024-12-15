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Узбекистан стал лидером в Центральной Азии по гендерному равенству

Улучшение позиций республики в Индексе гендерного равенства и управления обусловлено проводимыми в стране реформами, в том числе в IT-сфере.

Источник: Getty Images via Unsplash

ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Узбекистан стал лидером в Центральной Азии по гендерному равенству. Республика достигла значительного прогресса в Индексе гендерного равенства и управления (GEGI) за 2024 год, заняв 52-е место среди 158 стран.

По сравнению с данными 2022 года, Узбекистан улучшил свои показатели на 51 позицию.

Как указано в докладе GEGI 2024, республика набрала 72,8 балла, что является самым высоким результатом среди стран ЦА.

Для сравнения:

  • Казахстан занял 76-е место (в 2022-ом — 84-е).
  • Кыргызстан — 99-е место (в 2022-ом — 91-е).
  • Таджикистан — 103-е место (в 2022-ом — 118-е);
  • Туркменистан в рейтинге отсутствует.

В докладе также анализируются достижения и вызовы, с которыми сталкиваются женщины во всем мире за последние два года.

Улучшение позиций Узбекистана обусловлено проводимыми в стране реформами, в том числе в сфере информационных технологий.

В частности:

  • активное вовлечение женщин в IT и STEM-проекты;
  • запуск образовательных программ по цифровым навыкам для девушек;
  • принятие мер по защите прав женщин и обеспечению гендерного равенства.

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