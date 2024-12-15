ТАШКЕНТ, 15 дек — Sputnik. Узбекистан стал лидером в Центральной Азии по гендерному равенству. Республика достигла значительного прогресса в Индексе гендерного равенства и управления (GEGI) за 2024 год, заняв 52-е место среди 158 стран.
По сравнению с данными 2022 года, Узбекистан улучшил свои показатели на 51 позицию.
Как указано в докладе GEGI 2024, республика набрала 72,8 балла, что является самым высоким результатом среди стран ЦА.
Для сравнения:
- Казахстан занял 76-е место (в 2022-ом — 84-е).
- Кыргызстан — 99-е место (в 2022-ом — 91-е).
- Таджикистан — 103-е место (в 2022-ом — 118-е);
- Туркменистан в рейтинге отсутствует.
В докладе также анализируются достижения и вызовы, с которыми сталкиваются женщины во всем мире за последние два года.
Улучшение позиций Узбекистана обусловлено проводимыми в стране реформами, в том числе в сфере информационных технологий.
В частности:
- активное вовлечение женщин в IT и STEM-проекты;
- запуск образовательных программ по цифровым навыкам для девушек;
- принятие мер по защите прав женщин и обеспечению гендерного равенства.