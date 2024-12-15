Студентка ИГУ признана одним из лучших амбассадоров студтуризма

Программа молодежного и студенческого туризма была создана в 2021 году по поручению президента России. Иркутская область стала одним из первых субъектов, которые присоединились к реализации студтуризма, в лице ИГУ. Сейчас в рамках студтуризма можно посетить более 80 регионов, 110 городов и 230 образовательных организаций высшего образования.