Студентка ИГУ признана одним из лучших амбассадоров студтуризма

Международный форум-фестиваль «Студтуризм — 2024» прошел на федеральной территории «Сириус». В нем приняла участие студента ИГУ Александра Крижевец. Она вошла в топ-3 лучших амбассадоров специального проекта «Амбассадоры студтуризма». Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
— Успех Александры Крижевец на Международном форуме-фестивале это не только личная победа, но и значимое событие для всей Иркутской области. Основная задача амбассадора заключается в рассказе о возможностях молодежных путешествий и помощи обучающимся планировать свои поездки, — говорится в сообщении.
Программа молодежного и студенческого туризма была создана в 2021 году по поручению президента России. Иркутская область стала одним из первых субъектов, которые присоединились к реализации студтуризма, в лице ИГУ. Сейчас в рамках студтуризма можно посетить более 80 регионов, 110 городов и 230 образовательных организаций высшего образования.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что следователи СК по Забайкальскому краю предъявили обвинение 29-летнему местному жителю в покушении на убийство 10-месячной дочери. Предварительно установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил малышку, нанес ей множественные травмы. Сейчас она находится в больнице. Отец ребенка заключен под стражу.