Сняты ограничения на омских трассах

Они перестали действовать в 16:00.
Напомним, «СуперОмск» сообщал, в связи с метелью и сильными ветрами для пассажирских автобусов ввели ограничения на определенных километрах некоторых трасс Омской области.
В 16:00 воскресенья, 15 декабря 2024 года, в ГУ МЧС по Омской области объявили о снятии ограничений с омских трасс.
Они перестали действовать в 16:00.
Напомним, «СуперОмск» сообщал, в связи с метелью и сильными ветрами для пассажирских автобусов ввели ограничения на определенных километрах некоторых трасс Омской области.