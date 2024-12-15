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Сняты ограничения на омских трассах

В 16:00 воскресенья, 15 декабря 2024 года, в ГУ МЧС по Омской области объявили о снятии ограничений с омских трасс.

Они перестали действовать в 16:00.

Напомним, «СуперОмск» сообщал, в связи с метелью и сильными ветрами для пассажирских автобусов ввели ограничения на определенных километрах некоторых трасс Омской области.