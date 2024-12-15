В центре Омска строят Рождественский вертеп из льда

Вертеп воссоздает рождественскую сцену из Евангелия, когда Дева Мария рожает Иисуса Христа в пещере недалеко от Вифлеема. По сюжету, Мария и Иосиф не смогли найти ночлега в переполненном городе и укрылись в пещере, где пастухи держали скот.