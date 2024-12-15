Олбани
-10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Омска строят Рождественский вертеп из льда

Перед входом в Успенский кафедральный собор Омска началось возведение Рождественского вертепа.
Источник: Комсомольская правда

Фото строительства появились в паблике Успенского кафедрального Собора Омска. Как сообщается, возведение вертепа проходит с благословения митрополита Омского и Таврического Дионисия.

Фото: Успенский кафедральный собор.

Вертеп воссоздает рождественскую сцену из Евангелия, когда Дева Мария рожает Иисуса Христа в пещере недалеко от Вифлеема. По сюжету, Мария и Иосиф не смогли найти ночлега в переполненном городе и укрылись в пещере, где пастухи держали скот.

После рождения младенца Мария положила его в ясли, а вол и осел согревали его своим дыханием. Над пещерой засияла Вифлеемская звезда.

Вертеп расположится перед входом в Успенский кафедральный собор и будет доступен для посещения прихожан и гостей города.