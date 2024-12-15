В центре Омска строят Рождественский вертеп из льда

Фото строительства появились в паблике Успенского кафедрального Собора Омска. Как сообщается, возведение вертепа проходит с благословения митрополита Омского и Таврического Дионисия.
Фото: Успенский кафедральный собор.
Вертеп воссоздает рождественскую сцену из Евангелия, когда Дева Мария рожает Иисуса Христа в пещере недалеко от Вифлеема. По сюжету, Мария и Иосиф не смогли найти ночлега в переполненном городе и укрылись в пещере, где пастухи держали скот.
После рождения младенца Мария положила его в ясли, а вол и осел согревали его своим дыханием. Над пещерой засияла Вифлеемская звезда.
Вертеп расположится перед входом в Успенский кафедральный собор и будет доступен для посещения прихожан и гостей города.