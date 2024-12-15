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В Ростовской области прогнозируют метель и морозы

На Дону похолодает до −13 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В большинстве районов Ростовской области в воскресенье, 15 декабря, прогнозируют метель и похолодание до −13 градусов. Об этом жителей области информируют в Северо-Кавказском УГМС.

Днем в воскресенье температура воздуха будет колебаться от −2 до −7 градусов. А в ночное время будет −13.

В понедельник, 16 декабря, в области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Днем возможен дождь и гололед. Южный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду. В дневное время воздух прогреется до +3 градусов, а в ночное температура понизится до −7.

— В этот период на реках и водоемах области и в вершине Таганрогского залива ожидается образование первичных форм льда, — говорится в сообщении.