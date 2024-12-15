В Ростовской области прогнозируют метель и морозы

В понедельник, 16 декабря, в области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Днем возможен дождь и гололед. Южный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду. В дневное время воздух прогреется до +3 градусов, а в ночное температура понизится до −7.