В Ростовской области прогнозируют метель и морозы

В большинстве районов Ростовской области в воскресенье, 15 декабря, прогнозируют метель и похолодание до −13 градусов. Об этом жителей области информируют в Северо-Кавказском УГМС.
Днем в воскресенье температура воздуха будет колебаться от −2 до −7 градусов. А в ночное время будет −13.
В понедельник, 16 декабря, в области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. Днем возможен дождь и гололед. Южный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду. В дневное время воздух прогреется до +3 градусов, а в ночное температура понизится до −7.
— В этот период на реках и водоемах области и в вершине Таганрогского залива ожидается образование первичных форм льда, — говорится в сообщении.