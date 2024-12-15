Джо Талбот из IDLES заявил, что нуждаться в награде за свою музыку «токсично»

Фронтмен британской рок-группы IDLES Джо Талбот считает, что музыкантам не стоит зацикливаться на получении наград. По его словам, необходимость в подтверждении своей значимости таким образом «токсична».
Не так давно IDLES получили три номинации на «Грэмми»: «Лучший рок-альбом» за пластинку TANGK (2024), «Лучшее рок-исполнение» и «Лучшая песня в стиле рок» за сингл Gift Horse (2024). Несмотря на это, группа не ожидает статуэток. «Вам не следует просить одобрения у другого человека, вы должны просто верить в себя», — объяснил Джо Талбот изданию Variety.
Музыкант также добавил, что получение наград — это не то, за что нужно болеть, потому что вы и так работали ради этого.
Ранее стало известно, что самыми номинированными артистами на «Грэмми» в этом году стали Бейонсе, Билли Айлиш, Charli XCX, Post Malone, Кендрик Ламар, Сабрина Карпентер и Чаппелл Рон.