Джо Талбот из IDLES заявил, что нуждаться в награде за свою музыку «токсично»

Не так давно IDLES получили три номинации на «Грэмми»: «Лучший рок-альбом» за пластинку TANGK (2024), «Лучшее рок-исполнение» и «Лучшая песня в стиле рок» за сингл Gift Horse (2024). Несмотря на это, группа не ожидает статуэток. «Вам не следует просить одобрения у другого человека, вы должны просто верить в себя», — объяснил Джо Талбот изданию Variety.