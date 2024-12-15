Ростовской таможне исполнилось 275 лет

— Сегодня коллектив таможни достойно несет службу в непростых условиях, выполняя свое главное предназначение — защищать национальные интересы, обеспечивать экономическую безопасность России, бороться с нарушениями таможенного законодательства. Фундамент этих успехов и достижений был заложен ветеранами, которым в этот знаменательный день хочется выразить особую благодарность, — поздравил ростовских коллег руководителя ФТС России Валерий Пикалев.