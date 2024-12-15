В воскресенье, 15 декабря, ростовской таможне исполнилось 275 лет со дня основания. Пост с поздравлениями по этому случаю опубликовал телеграм-канал Федеральной таможенной службы.
Как говорится в сообщении, 275 лет назад по указу императрицы Елизаветы Петровны была создана Таможня вверх от устья реки Темерник.
За более, чем два века ростовская таможня претерпела множество преобразований. И возобновила активную работу с конца 80-х годов прошлого века.
— Сегодня коллектив таможни достойно несет службу в непростых условиях, выполняя свое главное предназначение — защищать национальные интересы, обеспечивать экономическую безопасность России, бороться с нарушениями таможенного законодательства. Фундамент этих успехов и достижений был заложен ветеранами, которым в этот знаменательный день хочется выразить особую благодарность, — поздравил ростовских коллег руководителя ФТС России Валерий Пикалев.