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В Минске более 1100 коммунальщиков выведены на улицы убирать снег

Более 1100 коммунальщиков и 50 единиц техники заняты в уборке снега в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске для очистки улиц столицы от снега задействовали более 1100 коммунальщиков и 50 единиц техники, информирует телеграм-канал «ЖКХ Минск Официально».

Коммунальные службы столицы 15 декабря задействованы в уборке придомовых территорий от снега, ведется обработка улиц противогололедными средствами.

— В Минске работают 50 единиц техники, в том числе работает малогабаритная техника, задействованы 1112 работников, — уточнили в ЖКХ.

И добавили, что на борьбу с непогодой в Минске потратили уже 18,2 тонны песчаносоляной смеси.

Между тем белорусский синоптик Дмитрий Рябов предупредил про дожди и мокрый снег на неделе с 16 по 22 декабря.

Тем временем два ребенка 4 и 10 лет пострадали в жестком ДТП под Логойском.