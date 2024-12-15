В Минске более 1100 коммунальщиков выведены на улицы убирать снег

В Минске для очистки улиц столицы от снега задействовали более 1100 коммунальщиков и 50 единиц техники, информирует телеграм-канал «ЖКХ Минск Официально».
Коммунальные службы столицы 15 декабря задействованы в уборке придомовых территорий от снега, ведется обработка улиц противогололедными средствами.
— В Минске работают 50 единиц техники, в том числе работает малогабаритная техника, задействованы 1112 работников, — уточнили в ЖКХ.
И добавили, что на борьбу с непогодой в Минске потратили уже 18,2 тонны песчаносоляной смеси.
Между тем белорусский синоптик Дмитрий Рябов предупредил про дожди и мокрый снег на неделе с 16 по 22 декабря.
Тем временем два ребенка 4 и 10 лет пострадали в жестком ДТП под Логойском.