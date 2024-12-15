Морозы до −37 градусов ожидаются в Иркутской области на следующей неделе

— В понедельник 16 декабря по области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем в западных районах местами небольшой снег, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом днем в западных районах на северо-западный 5−10 м/с. Днем местами порывы могут достигать до 13 м/с. Температура ночью −14,-19, при прояснении −24,-29 градусов, в западных и Слюдянском районах местами −5,-10 градусов. Днем −3,-8, при облачной погоде −13,-18, в Катангском, северо-восточных районах ночью −26,-31, при малооблачной погоде до −37, днем −15,-20, местами −22,-27 градусов, — говорится в сообщении.