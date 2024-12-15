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Морозы до −37 градусов ожидаются в Иркутской области на следующей неделе

В Иркутске 16 декабря синоптики прогнозируют до −6 градусов.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Новая рабочая неделя в Иркутской области начнется с морозов, которые придут в северные районы. Как прогнозируют синоптики, в Катангском и северо-восточных районах столбики термометров опустятся от −26 до −37 градусов. Об этом сообщает сообщает Иркутский гидрометцентр.

— В понедельник 16 декабря по области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Днем в западных районах местами небольшой снег, ветер юго-восточный, юго-западный с переходом днем в западных районах на северо-западный 5−10 м/с. Днем местами порывы могут достигать до 13 м/с. Температура ночью −14,-19, при прояснении −24,-29 градусов, в западных и Слюдянском районах местами −5,-10 градусов. Днем −3,-8, при облачной погоде −13,-18, в Катангском, северо-восточных районах ночью −26,-31, при малооблачной погоде до −37, днем −15,-20, местами −22,-27 градусов, — говорится в сообщении.

В Иркутске в первый день рабочей неделе ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура ночью −14,-16, днем −4,-6 градусов.