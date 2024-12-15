Исторический парк «Россия — моя история» в Омске перешел под управление Минобра

12 декабря омский исторический парк «Россия — моя история» стал бюджетным учреждением и перешел под управление Министерства просвещения России. Директором назначена Ольга Решетникова, ранее занимавшая должность заместителя директора музея «Моя история».
Изменение статуса связано с общероссийской стандартизацией исторических парков. С начала 2024 года их деятельность контролируется Минобром РФ. Для соответствия новым требованиям был изменен юридический статус омского парка. Похожие изменения прошли и в других регионах, где исторические парки подчиняются министерствам образования.