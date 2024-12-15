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Pink Siifu анонсировал новый альбом BLACK'!ANTIQUE

Американский хип-хоп-исполнитель Pink Siifu выпустит новый лонгплей под названием BLACK'!ANTIQUE 27 января 2025 года. В преддверии релиза музыкант также представил сингл WHOUWITHHO+, в записи которого принял участие Kal Banx.

Источник: Звук

Американский хип-хоп-исполнитель Pink Siifu выпустит новый лонгплей под названием BLACK'!ANTIQUE 27 января 2025 года. В преддверии релиза музыкант также представил сингл WHOUWITHHO+, в записи которого принял участие Kal Banx.

Pink Siifu рассказал, какой смысл вкладывает в грядущий альбом. «Все, что сейчас находится перед вами, не останется здесь надолго, но воспоминания и истории останутся с вами навсегда. Это антиквариат!» — его слова цитирует издание Pitchfork.

Последний на данный момент сольный лонгплей Pink Siifu «GUMBO'!» увидел свет в 2021 году.

Ранее хип-хоп-артистка Shygirl анонсировала мини-альбом Club Shy Room 2. Релиз намечен на 14 февраля.