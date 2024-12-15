Pink Siifu анонсировал новый альбом BLACK'!ANTIQUE

Pink Siifu рассказал, какой смысл вкладывает в грядущий альбом. «Все, что сейчас находится перед вами, не останется здесь надолго, но воспоминания и истории останутся с вами навсегда. Это антиквариат!» — его слова цитирует издание Pitchfork.