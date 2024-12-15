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В Калинковичском районе бабушка и внук отравились угарным газом

Бабушка и внук в больнице из-за отравления угарным газом в Калинковичском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Калинковичском районе пенсионерка с внуком госпитализированы из-за отравления угарным газом, сообщили в управлении МЧС по Гомельской области.

Информация об отравлении людей угарным газом в МЧС поступила около 21.25 вечера 14 декабря.

Спасатели установили, что мужчина, с женой и сыном 2012 года рождения приехали в деревню к бабушке. Женщина накануне протопила печь. А вечером домашние почувствовали себя плохо и вызвали скорую. Прибывшие медики диагностировали отравление угарным газом и госпитализировали бабушку и внука.

Причиной отравления стала слишком рано закрытая задвижка дымохода печки.

Тем временем два ребенка 4 и 10 лет пострадали в жестком ДТП под Логойском.

И мы писали, что девушки 14 и 17 лет погибли в страшном ДТП на трассе Орша-Горки.