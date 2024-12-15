В Калинковичском районе бабушка и внук отравились угарным газом

Спасатели установили, что мужчина, с женой и сыном 2012 года рождения приехали в деревню к бабушке. Женщина накануне протопила печь. А вечером домашние почувствовали себя плохо и вызвали скорую. Прибывшие медики диагностировали отравление угарным газом и госпитализировали бабушку и внука.