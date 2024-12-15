В Ростове аренда жилья подорожала до 30 тысяч

В декабре средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила 31 400 рублей. Это на треть больше, чем в начале этого года. За год ставка увеличилась на 32 процента, а за месяц снизилась на три. Об этом сообщил риелтор одной из аналитических компаний.
Съем двухкомнатной квартиры в цене за год увеличился на 35 процентов. И сейчас такое жилье стоит около 37 тысяч рублей в месяц.
Кстати, если сравнивать спрос на аренду жилья в ноябре прошлого года и этого, то он вырос на пять процентов.
По словам эксперта, из-за низкой доступности ипотечных кредитов те, кто нуждается в собственном жилье, вынуждены снимать квартиру. В итоге это приводит к тому, что на рынке аренды возникает дефицит наиболее бюджетных вариантов жилья.