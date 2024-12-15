Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 16 декабря

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 16 декабря 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Российская, 59-Б — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Чайковского, 22/2; СНТ «Любитель-1» — с 08.00 до 17.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— пос. Аэродромный, ч/с: Делегатская; 2-я Осташковская, 2−17; Волховская, 34−71; Бахчисарайская; Шлюзовая; 1-я Игровая, 7, 9; Гродненская, 18, 21/1 — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— Гагарина, 53, 55, 55-А — с 10.00 до 16.00.
Отключение газоснабжения:
— Вагнера, 118; Славянская, 3, 5; Уральская, 13-А, 17 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Барбюса, 75, 77, 79, 79-А, 79-Б, 81; Гончаренко, 73, 73-А, 75, 75-А — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Сталеваров, 29, 36; Мира, 7; Жукова, 14, 49 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— Чехова, 5 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— пос. Новосинеглазово, ч/с: Луговая; Чапаева; Подгорная; Заводская; пер. Южный; Северная; Пугачева, 65-А-84 — с 10.00 до 14.00; — Орджоникидзе, 35, 35-А; Цвиллинга, 56-А, 56-Б; Монакова, 4-А, 6-А; Телевизионная, 1, 4-А — с 14:30 до 16:30;
— пос. Некрасова, ч/с: Салтыкова, 1, 14, 16, 49−76; Марата, 8−34; пер. Виноградный, 7, 13−28; Сосновская, 45−51, 60−75; Алданская, 1−20; Адлерская, 13; пер. Шиферный, 2−8; Гоголя, 58, 58/2, 60, 60/2, 61−67 (нечет.); пер. Гоголя, 1−5; пер. Алданский, 1−18; Профинтерна, 26; Клиническая, 22−26; Полетаевская, 7/1, 7/2, 14−28; Белорусская, 1−18; Московская, 26; Рылеева, 20; Садоводческая, 7−26, 28−40-А — с 08.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— пос. Плановый ЧТЗ, ч/с: Танкистов, 131−139 (нечет.); Краснофлотская, 7−31 (нечет.); Шишкина, 148−176, 167−193; Внутриквартальная, 2−62 (четн.); пер. 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й Фабрично-Заводской; пер.1-й Газонный, 2−6; пер .2-й Газонный, 1, 1-Б; Фабрично-Заводская, 18; Кулибина; Новозаводская, 47−62; Инженерная, 51−60; Волочаевская, 36−47; Завалишина, 41−43; Мечникова, 11−31; Комарова, 40−66 — с 08:30 до 13.00;
— Горького, 47−51-Б; Котина, 56; Карпенко, 27, 29-А — с 13.00 до 17.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— пос. Шершни, ч/с: Свободы, 1−6; Советская, 1−7; Совхозная, 2−11; Трактовая, 10−20; Центральная, 3; СНТ «Родничок» — с 08.00 до 18.00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ
Вниманию водителей и пешеходов!
В понедельник, 16 декабря, будут отключены светофоры на перекрестках:
— улиц Танкистов и Кулибина — с 09:00 до окончания работ;
— Уфимского тракта и улицы Ярославская — с 09:00 до окончания работ;
— Свердловского проспекта и улицы Пионерская — с 13:30 до окончания работ.
Будьте внимательны и осторожны!