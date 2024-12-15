Челябинцам рассказали, как выбрать безопасный фейерверк к Новому году

— Если вы собираетесь запускать фейерверки на Новый год, нужно выбирать качественную пиротехнику. Иначе можно получить травму или устроить пожар, — сообщили в Telegram-канале «Объясняем.рф».
Покупать фейерверк можно только в специализированных магазинах. У продавца должны быть сертификат на пиротехнику, лицензия и гигиеническое заключение о безопасности изделия. В России запрещено продавать такой товар лицам младше 16 лет.
Стоит отказаться от покупки пиротехники, если на упаковке есть надорванные участки, вмятины, разводы краски или поплывший текст, что может говорить о воздействии влаги. У товара должна быть инструкция на русском языке. Если при встряхивании коробки, из неё сыпется пиротехническая смесь, покупать такой товар тоже не надо.
На маркировке товара должно быть указано дата окончания срока годности, назначение, адрес организации-изготовителя, Единый знак обращения продукции (ЕАС), факторы риска и радиус опасной зоны. Также на упаковке должно быть предупреждение об опасности и её классе.
Запрещено дооснащать пиротехнику или самостоятельно убирать детали, разбирать после использования или сжигать на костре.
В Челябинске уже начали работать ёлочные базары. Праздничные ярмарки разместились в разных районах города, и на каждой предлагают свои цены. Ранее эксперты Роскачества рассказали, как выбрать идеальную ёлку и что делать, чтобы её аромат радовал, как можно дольше.