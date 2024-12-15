Челябинцам рассказали, как выбрать безопасный фейерверк к Новому году

Стоит отказаться от покупки пиротехники, если на упаковке есть надорванные участки, вмятины, разводы краски или поплывший текст, что может говорить о воздействии влаги. У товара должна быть инструкция на русском языке. Если при встряхивании коробки, из неё сыпется пиротехническая смесь, покупать такой товар тоже не надо.