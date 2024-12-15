Порывы ветра в понедельник местами достигнут 26 м/с

В связи с ожидаемым неблагоприятным природным явлением в ведомстве порекомендовали хозяйственникам определить перечень возможных негативных последствий и принять меры по их минимизации. Там также подчеркнули, что важно обеспечить бесперебойное функционирование объектов, в том числе для этого нужно проверить наличие и готовность спецтехники проводить аварийно-восстановительные работы.