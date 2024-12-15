Порывы ветра в понедельник местами достигнут 26 м/с

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Сильный ветер ожидается в предстоящий понедельник на большей части республики, предупредили в МЧС Беларуси.
В ведомстве отметили, что порывы ветра до 20 метров в секунду будут характерны завтра для большей части республики, а днем по западной половине страны они достигнут 26 м/с.
«По данным Белгидромета, 16 декабря на большей части территории страны ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 15−20 м/с, в отдельных районах 25−25 м/с».
Там обращается внимание на то, что сильный ветер сохранится и во вторник — западный и северо-западный порывами 15−20 метров в секунду.
В МЧС предупредили, что в ближайшие сутки из-за ветра возможны повреждения линий связи и электропередачи. Также стоит опасаться повреждений и обрушений конструкций, которые слабо укреплены, в том числе крыш зданий, могут пострадать и транспортные средства из-за падений деревьев, увеличивается вероятность ДТП и риск травмирования людей.
Рекомендации организациям и населению
В связи с ожидаемым неблагоприятным природным явлением в ведомстве порекомендовали хозяйственникам определить перечень возможных негативных последствий и принять меры по их минимизации. Там также подчеркнули, что важно обеспечить бесперебойное функционирование объектов, в том числе для этого нужно проверить наличие и готовность спецтехники проводить аварийно-восстановительные работы.
Обращаясь к населению, в МЧС напомнили, что при сильном ветре, находясь на улице, нужно обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. В определенных случаях на открытом пространстве нужно найти укрытие.
В министерстве в целом порекомендовали воздержаться от поездок по городу на личном транспорте, а пешеходам — передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву обуви.