Трассу Р-158 Нижний Новгород — Саратов будут перекрывать по ночам с 15 по 25 декабря

На 15-м км автодороги между деревней Ольгино и селом Ближнее Борисово в Кстовском округе Нижегородской области ежедневно с 2 до 4 часов ночи будет закрыт участок дороги, сообщает Госавтоинспекция Нижегородской области в своем телегра-канале.