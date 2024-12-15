Трассу Р-158 Нижний Новгород — Саратов будут перекрывать по ночам с 15 по 25 декабря

На 15-м км автодороги между деревней Ольгино и селом Ближнее Борисово в Кстовском округе Нижегородской области ежедневно с 2 до 4 часов ночи будет закрыт участок дороги, сообщает Госавтоинспекция Нижегородской области в своем телегра-канале.
Автомобилистам предлагаются возможные варианты объезда закрытого участка:
- через поселки Новинки, Окский, и далее по южному обходу Нижнего Новгорода (трасса М7);
- через деревню Бешенцево, поселок Ждановский, по обходу Кстово, кстовскую промзону, обход Нижнего Новгорода.
Водителей призывают заранее планировать свои маршруты в указанные дни.
Ранее мы сообщали, что до 30 декабря движение транспорта ограничат на участке по улице Славянской в Нижнем Новгороде.