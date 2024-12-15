Милиция спасла деньги гродненки за секунду до отправки мошенникам

Так, жертвой аферистов стала 19-летняя гродненка, которой неизвестный позвонил в популярном мессенджере WhatsApp. Звонивший сказал, что работает в правоохранительных органах и хочет уведомить, что на горожанку оформлен кредит. Лжесотрудник стал убеждать, что деньги белоруски под угрозой, и для спасения их нужно перевести на безопасный счет, никому не разглашая о «спецоперации с финансами».