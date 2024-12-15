Милиция спасла деньги гродненки за секунду до отправки мошенникам

В Гродно милиционеры остановили девушку за секунду до отправки денег мошенникам, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Так, жертвой аферистов стала 19-летняя гродненка, которой неизвестный позвонил в популярном мессенджере WhatsApp. Звонивший сказал, что работает в правоохранительных органах и хочет уведомить, что на горожанку оформлен кредит. Лжесотрудник стал убеждать, что деньги белоруски под угрозой, и для спасения их нужно перевести на безопасный счет, никому не разглашая о «спецоперации с финансами».
Потом фейковый следователь еще сказал гродненке, что едет к ней с обыском. И добавил, что задекларировать нужно все деньги, которые у нее есть.
Управляемая мошенниками, потерпевшая собрала дома все деньги, примерно 1000 белорусских рублей. Причем дома мать девушки заподозрила неладное, но отговорить ее «декларировать» наличные не смогла. Гродненка поехала к банкомату, а ее мама позвонила в милицию и сообщила о происходящем.
Милиционеры успели остановить девушку за секунду до нажатия кнопки отправки денег мошенникам. И только при виде реальных милиционеров, гродненка осознала, что чуть не стала жертвой аферистов.
Еще гродненка купила новогоднюю елку за 535 рублей, но пришлось идти в милицию: «Мошенники использовали реальный интернет-магазин».
Тем временем в Калинковичском районе бабушка и внук отравились угарным газом.