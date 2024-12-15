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Донских водителей предупредили о непогоде

В Ростовской области ожидается ледяной дождь и снег.

Источник: Комсомольская правда

Водителей Ростовской области предупредили о непогоде. Так как в течение воскресенья, 15 декабря, ожидается снег и ледяной дождь. А на дорогах возможна гололедица.

Донских водителей попросили не ездить на летней резине в условиях похолодания и осадков. Так как тогда снижается сцепление с дорогой. А еще необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. Он подразумевает исключение резких маневров и перестроений, соблюдение дистанций и интервалов, также не следует превышать скорость. И по возможности лучше отказаться от дальних поездок.

Напомним, что на Дону в воскресенье прогнозируют метель и похолодание до −13 градусов. В понедельник ожидаются осадки в виде мокрого снега. А днем есть вероятность гололеда.