Донских водителей предупредили о непогоде

Донских водителей попросили не ездить на летней резине в условиях похолодания и осадков. Так как тогда снижается сцепление с дорогой. А еще необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. Он подразумевает исключение резких маневров и перестроений, соблюдение дистанций и интервалов, также не следует превышать скорость. И по возможности лучше отказаться от дальних поездок.