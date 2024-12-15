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Рэпер Offset выпустил новый сингл Swing My Way

Американский хип-хоп-исполнитель Offset представил трек под названием Swing My Way. Релиз вышел в качестве сюрприза перед самым днем рождения рэпера. Сингл стал его первым сольным релизом, выпущенным в этом году.

Источник: Звук

Американский хип-хоп-исполнитель Offset представил трек под названием Swing My Way. Релиз вышел в качестве сюрприза перед самым днем рождения рэпера. Сингл стал его первым сольным релизом, выпущенным в этом году.

Продюсером трека выступил Turbo. Судя по лирике, в новой композиции Offset пытается доказать свое превосходство. «Посмотри на обложку моего альбома,**, когда я выпустил его, это*** было бомбой», — говорит он в первом куплете.

В поддержку песни артист также представил музыкальное видео, в котором снялась супермодель Анок Яй.

Ранее Offset рассказал, что хип-хоп-исполнитель Tyler, The Creator повлиял на его последний на сегодня альбом SET IT OFF, увидевший свет осенью 2023-го.