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За 240 миллионов в Ростове продают доходный дом Крамера

В центре Ростова продают дом начала XX века.

В Ростове выставили на продажу доходный дом Крамера. Трехэтажное здание продают за 240 миллионов рублей. Такое объявление появилось на одной из онлайн-платформ с объявлениями.

Доходный дом находится в самом центре города, на Пушкинской, 116. Общая площадь здания составляет 1225 квадратных метров. Сейчас в доме находятся салоны красоты, заведения общепита, торговые магазины и школа искусств.

Также известно, что доходный дом Крамера является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее на продажу выставляли доходный дом Бейхмана за 110 миллионов рублей. Находится здание на Большой Садовой. А его площадь составляет 600 квадратных метров. Входная группа старинного дома находится со стороны улицы Большая Садовая.